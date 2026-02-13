أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الرمال المثارة والكثيفة على مناطق متفرقة من غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه الأجواء أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى إلى نحو 2000 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 32 كم/س، مصحوبة باضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى البحر المتوسط.

وحذرت "الأرصاد" المواطنين من التعرض للمخاطر، موصية باتباع عدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها: ( الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل، خاصة المتهالكة - القيادة بحذر شديد على الطرق، لا سيما الطرق السريعة والمكشوفة، بالإضافة على مرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل).

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد، بيانها متمنية السلامة للجميع، مع استمرار متابعة الحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة أولًا بأول.

