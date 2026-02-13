إعلان

بيان عاجل من الأرصاد: انخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة بسبب الرمال المثارة

كتب : أحمد العش

01:18 م 13/02/2026

انخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة بسبب الرمال المث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الرمال المثارة والكثيفة على مناطق متفرقة من غرب البلاد، وجنوب الوجه البحري، وغرب القاهرة الكبرى.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه الأجواء أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى إلى نحو 2000 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 32 كم/س، مصحوبة باضطراب الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة، بالإضافة إلى البحر المتوسط.

وحذرت "الأرصاد" المواطنين من التعرض للمخاطر، موصية باتباع عدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها: ( الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل، خاصة المتهالكة - القيادة بحذر شديد على الطرق، لا سيما الطرق السريعة والمكشوفة، بالإضافة على مرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل).

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد، بيانها متمنية السلامة للجميع، مع استمرار متابعة الحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

4 ملفات على مكتب وزير العمل الجديد أبرزها الحد الأدنى للأجور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة
مصراوي ستوري

حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة
الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
رياضة محلية

الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم مصطفى شوبير
كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
نصائح طبية

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية