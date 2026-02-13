وسط أجواء مبهجة.. مسيحية تعلق زينة وفانوس رمضان في دهب (صور)

وسط أجواء مبهجة، شاركت "كاتي ظريف"، مدربة غطس مسيحية بمدينة دهب، أصدقائها من المسلمين فرحتهم باستقبال شهر رمضان الكريم، بتعليق الزينة وفوانيس رمضان في شوارع المدينة، في لفتة طيبة تعكس المحبة والأخوة بين أفراد المجتمع المصري.

وتمت مراسم تعليق الزينة وفانوس رمضان عند مدخل منطقة الممشى، بمشاركة الأطفال وأصدقائها من المسلمين، وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح على أنغام أغاني الشهر الفضيل مثل "رمضان كريم" و"وحوي يا وحوي". كما استمتع السائحون المارّون بالمشهد، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لهذا الاحتفال الفريد الذي يعكس التعايش والتسامح في مصر.

وقالت "كاتي" إنها تنتظر شهر رمضان كل عام للقيام بهذه الطقوس، والتي أصبحت عادة سنوية ينتظرها أهالي المدينة والسائحون، موضحة أن هذا هو العام الخامس لها في تعليق الزينة بمشاركة أصدقائها من المسلمين والمسيحيين، بهدف جذب الجميع للمشاركة في الأجواء الروحانية والبهجة الجماعية.

وأضافت أن احتفالها لم يقتصر على تعليق الزينة فقط، بل يشمل الغطس تحت الماء بصحبة أصدقائها الغطاسين والسائحين، مصطحبة فانوسًا كبيرًا وحاملين الهلال والصليب، في مشهد يرمز للوحدة الوطنية بين أطياف الشعب المصري.

كما أكدت "كاتي" أنها تحرص على نشر البهجة طوال الشهر الكريم، من خلال توزيع التمور والعصائر على المارة بالممشى السياحي، وأداء دور "المسحراتي" بارتداء الجلباب وحمل السبحة والطبلة لإيقاظ المواطنين للسحور.

وأعربت "كاتي" عن سعادتها بالأجواء الروحانية التي تميز شهر رمضان، مشيرة إلى أن أبناء الشعب المصري يتشاركون دائمًا في كافة المناسبات دون النظر إلى دياناتهم، مؤكدة أن رمضان يمثل شهر الخير والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين، ويعكس وحدة المجتمع المصري على أرضه.