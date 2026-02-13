إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:13 م 13/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 13-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4433 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5700 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6650 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236360 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85% إلى نحو 4965 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟
أخبار المحافظات

أجبروه على ارتداء بدلة رقص.. كيف خطط المتهمون لإذلال شاب في الشارع ببنها؟
كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
نصائح طبية

كيف تؤثر طريقة تحضير القهوة على قلبك والكوليسترول؟
9 صور من حفل وائل جسار في دار الأوبرا احتفالا بعيد الحب
موسيقى

9 صور من حفل وائل جسار في دار الأوبرا احتفالا بعيد الحب
"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية