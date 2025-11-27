إعلان

وزيرة التنمية المحلية تكرم الدكتورة هالة السعيد ووزير المالية السابق

كتب : محمد نصار

01:07 م 27/11/2025
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكريم عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين ساهموا في دعم نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ انطلاقه في عام ٢٠١٨ وذلك هامش مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”، والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والشركاء الدوليين.

والمكرمين هم : الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة والدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي والسيد/ "ستيفان جيمبرت"، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

الدكتورة منال عوض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التنمية المحلية

