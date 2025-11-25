محافظ الدقهلية يتفقد مديرية التموين لمتابعة انتظام العمل والخدمات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مقر مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنصورة، في إطار متابعته المستمرة لانتظام سير العمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، يرافقه المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين.

وتابع المحافظ خلال جولته انتظام العمل بمختلف أقسام المديرية، واطلع على سجلات ودفاتر العمل، وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير العمل العام بما يخدم مصالح المواطنين، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تليق بالمواطن والموظف على حد سواء.

كما وجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لانضباط العمل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون أي تأخير، وسرعة إنهاء كافة المعاملات المطلوبة، وتذليل أي صعوبات قد تواجه المواطنين والرد على شكواهم، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة ترتيب وتنظيم سجلات ودفاتر العمل.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، والحرص على معايير جودة الخدمات المقدمة وسرعة أدائها، بالإضافة إلى الالتزام بأعمال النظافة الدورية الشاملة للمقر، لضمان تقديم الخدمة في بيئة لائقة.

جاءت هذه الجولة انسجاماً مع توجيهات المحافظ بالوجود الميداني المستمر، لضمان انتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات بشكل دائم.