بقصد السرقة.. المحكمة تؤجل استئناف متهم في واقعة قتل شخص بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل نظر استئناف لحّام على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد طعنًا بقصد السرقة، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة الأربعاء 24 ديسمبر 2025 للمرافعة والاستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومحمد عبدالله رشوان، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وبأمانة سر محمد شهاب.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «رجب م. أ. ع» (28 عامًا – لحّام – مقيم بشارع الجمعية، بهتيم، قسم ثان شبرا الخيمة)، في الجناية رقم 28503 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في يوم 2 يونيو 2024، وبدائرة القسم، قتل المجني عليه «إمام عيسى إمام» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت أوراق الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وتربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل تواجده، وما إن تيقن خلوده للنوم حتى أعد سلاحًا أبيض (سكين)، ودلف إلى مقر مضجعه، وطعنه في الصدر والبطن قاصدًا إزهاق روحه، مُحدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن جريمة القتل اقترنت بجناية أخرى، إذ كان الغرض منها التأهب لارتكاب جنحة سرقة، حيث سرق المتهم المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه، من مكان مسكون، بعد دخوله بوسيلة غير مشروعة، حاملًا سلاحًا أبيضًا.

كما أحرز المتهم جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.