الملاكي سقطت في الترعة.. مصرع شاب وإصابة آخر بانقلاب سيارة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، فيما أُصيب آخر، اليوم السبت، في حادث مروري إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد اصطدامها بعمود إنارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بنطاق قرية زليتن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر من منطقة الدير بنجع حمادي، نتيجة اصطدام السيارة بعمود إنارة قبل أن تنقلب داخل الترعة.

وجرى انتشال الجثمان والمصاب من موقع الحادث، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة، كما تم استخراج السيارة من مكان الواقعة.

وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.