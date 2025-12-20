إعلان

25 صورة مذهلة تكشف عن عوالم أخرى في أعمال فرانك ماتشالوفسكي

كتب : مصراوي

03:16 م 20/12/2025
  عرض 25 صورة
كتب- مصراوي

نشر موقع 121clicks مجموعة من الصور المميزة، مصحوبة بمقابلة حصرية مع المصور فرانك ماتشالوفسكي، الذي يشتهر بأسلوبه الفريد والجذاب في التصوير التناظري، إذ تحمل كل صورة من أعماله عملية تفكير واضحة، ما يمنح المشاهد تجربة بصرية مميزة وأفكارا جديدة حول الإبداع الفوتوغرافي.

وأجرى المقابلة سيدهارثان رامان، ونُشرت لتسليط الضوء على أسلوب فرانك في التصوير، إذ أجاب فرانك عن طريقة تفكيره قبل التقاط الصور بتقنية التعريض المزدوج (Double Exposure)، قائلا: "أبحث عن معالم معمارية استثنائية وغيرها من العناصر المميزة في بيئة حضرية".

وأوضح: "أعتقد أن هذه المهارات هي الأنسب لهذا النوع من التصوير كما أبحث عن خلفية مناسبة، وأفضلها وجود حشود كبيرة من الناس".

فرانك ماتشالوفسكي

