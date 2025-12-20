كيف تحول شبكة الإنترنت إلى شركة جديدة بدون انقطاع الخدمة؟

كتبت- آية محمد:

في ظل سعي المستخدمين لتحسين جودة الإنترنت والاستفادة من العروض الجديدة، يزداد الإقبال على نقل الخدمة من شركة إلى أخرى.

ولضمان استمرار الاتصال وتسوية أي مستحقات، هناك خطوات واضحة يجب اتباعها لإنهاء الاشتراك الحالي وتفعيل الخدمة الجديدة بسهولة وسرعة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك الخطوات:

إلغاء الخدمة من الشركة الحالية

1- يتوجه المشترك إلى أقرب فرع للشركة التي يتبع لها حاليًا لطلب إنهاء التعاقد.

2- تتيح بعض الشركات تقديم طلب الإلغاء من خلال التطبيق الرسمي بدلًا من الذهاب للفرع.

3- بعد تقديم الطلب، يتم إرسال كود الإلغاء على رقم الهاتف خلال 24 ساعة.

4- يشترط سداد أي فواتير أو مستحقات مالية متأخرة قبل نقل الخدمة.

الاشتراك لدى شركة أخرى

1- يتوجه العميل إلى فرع الشركة الجديدة التي يرغب في التعاقد معها.

2- يتم استكمال إجراءات الاشتراك بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب كود الإلغاء المستلم.

3- يختار العميل الباقة المناسبة ويسدد الرسوم وفقًا للأسعار والعروض المعلنة.

4- تُفعل الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وترسل الشركة للعميل رسالة نصية عند التشغيل.