إعلان

مسيرات للعاملين بتعليم جنوب سيناء للمشاركة في انتخابات النواب

كتب : رضا السيد

11:10 ص 25/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    المسيرة تتجه نحو اللجان الانتخابية
  • عرض 10 صورة
    المشاركة
  • عرض 10 صورة
    جانب من المسيرة
  • عرض 10 صورة
    مسيرة كبيرة
  • عرض 10 صورة
    مسيرة للحث على الانتخابات
  • عرض 10 صورة
    الحث على التصويت
  • عرض 10 صورة
    مشاركة السيدات في المسيرة
  • عرض 10 صورة
    مسيرة للعاملين بالتربية والتعليم
  • عرض 10 صورة
    الاتجاه نحو اللجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نظم العاملون في التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، مسيرات حاشدة في كافة مدن المحافظة، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد حضاري يعكس الوعي السياسي بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

واتجهت هذه المسيرات نحو اللجان الانتخابية بكل مدينة للإدلاء بأصوات المشاركين فيها داخل اللجان الانتخابية.

وأشاد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحرص جميع العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة في هذا العرس الإنتخابي، مؤكداً أن مشاركتهم الإيجابية تعكس حالة الوعي السياسي،وحرصهم على استقرار الوطن.

كما دعا الجميع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، على أن يختار كل ناخب المرشح الذي يري أنه المناسب لهذا المنصب، مؤكدًا أن المديرية تقف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.

وتجري انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ 15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35766 ناخبًا بالدائرة الأولي، والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، و 67932 ناخبًا بالدائرة الثانية وتضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وتجري الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشح بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان الانتخابية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
نص أمر ترامب التنفيذي بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. ترجمة من موقع البيت الأبيض
اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة