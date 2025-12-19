شريبة والعطار يتصدران.. الحصر العددي لانتخابات فاقوس بالشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة، ومقرها مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات نواب 2028.

جاء الإعلان عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع النتائج باللجنة العامة، حيث كشفت المؤشرات الأولية عن تقدم المرشحين المستقلين في سباق حسم مقاعد الدائرة.

وشهدت أعمال الحصر تدقيقًا قضائيًا لكافة المحاضر الواردة من اللجان الفرعية لضمان مطابقة الأصوات الصحيحة والباطلة للمعايير القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة أن عدد من لهم حق التصويت بالدائرة بلغ 882 ألفًا و40 ناخبًا، فيما أدلى 164 ألفًا و634 ناخبًا بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت.

وحصرت أعمال التدقيق 161 ألفًا و380 صوتًا صحيحًا، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى 3254 صوتًا جرى استبعادها وفقًا للقانون.

وسارت الإجراءات وسط تنظيم إداري مكثف لضمان حصر إرادة الكتلة التصويتية بمركز فاقوس والقرى التابعة له، تمهيدًا لرفع النتائج المجمعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف الحصر العددي لفرز الأصوات عن تقدم المرشح المستقل صلاح شريبة بحصوله على 102 ألفًا و987 صوتًا، يليه المرشح المستقل نبيل العطار الذي حصد 96 ألفًا و590 صوتًا.

كما حصل مرشح حزب مستقبل وطن إمام منصور على 85 ألفًا و528 صوتًا، بينما نال المرشح المستقل صلاح عبد العال 73 ألفًا و161 صوتًا، وحصل أحمد عرفة على 64 ألفًا و951 صوتًا، وحافظ الملاح على 60 ألفًا و923 صوتًا.

وتعد هذه الأرقام حصرًا عدديًا أوليًا، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها ذلك قانونًا.