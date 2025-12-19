باسم بلال يتصدر الحصر العددي في دائرة دكرنس بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز دكرنس وشربين وبني عبيد بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025.

وأظهرت المؤشرات الأولية تصدر المرشح باسم بهاء بلال، والذي حصد أعلى عدد من الأصوات على مستوى محافظات المرحلة الثانية بالجمهورية.

جاء هذا الإعلان عقب انتهاء أعمال الحصر وتجميع النتائج الواردة من اللجان الفرعية المنتشرة في أرجاء الدائرة، وسط تدقيق قضائي كامل لضمان دقة الأرقام الإحصائية التي تعكس إرادة الكتلة التصويتية الضخمة في مراكز شرق الدقهلية.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة أن عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية في الدائرة بلغ 673 ألفًا و485 ناخبًا، بينما وصل عدد الحضور والمشاركين في صناديق الاقتراع إلى 155 ألفًا و89 ناخبًا.

وحصرت أعمال الفرز 152 ألفًا و394 صوتًا صحيحًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 2695 صوتًا جرى استبعادها وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاعل الشعبي في الدائرة الخامسة، حيث سارت الإجراءات بدقة متناهية تحت إشراف قضائي مباشر لضمان سلامة حصر أصوات المواطنين في واحدة من أكبر الدوائر الانتخابية ثقلاً بالمحافظة.

وكشف الحصر العددي لفرز الأصوات عن تصدر المرشح باسم بهاء بلال عبد العزيز المشهد الانتخابي بحصوله على 121 ألفًا و327 صوتًا.

كما أظهرت النتائج حصول المرشح نصحي علي حسن البسنديلي على 79 ألفًا و452 صوتًا، يليه أحمد السيد عبد اللطيف السنجيدي بـ 70 ألفًا و569 صوتًا.

وفي ذات السياق، حصل مكرم السيد رضوان على 64 ألفًا و788 صوتًا، وسامي فؤاد المرسي على 62 ألفًا و875 صوتًا، بينما نال وليد رضوان عبد السلام 58 ألفًا و221 صوتًا، في انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتأتي هذه النتائج ضمن ماراثون انتخابي ضخم تشهده محافظة الدقهلية، والتي تضم 657 مقرًا انتخابيًا و795 لجنة فرعية، موزعة على 10 لجان عامة بمختلف الدوائر.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالمحافظة 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، تنافس في جولتهم الأخيرة 42 مرشحًا للفوز بـ 21 مقعدًا تحت قبة مجلس النواب.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية والرسمية عقب إضافة أصوات المصريين بالخارج وفحص كافة المحاضر والطعون القانونية، لترسم الملامح النهائية للتمثيل البرلماني لمحافظة الدقهلية في الدورة الجديدة.