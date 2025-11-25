"لسه في تالتة لحد دلوقتي".. ماذا قال رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وترأس المحافظ اجتماع الغرفة المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات المعنية، للاطمئنان على الحالة العامة والتأكد من فتح اللجان وانتظام التصويت، وشدّد على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات فوراً، مع توفير الدعم اللوجستي الكامل لضمان سير العملية بسهولة.

ووجّه المحافظ باستمرار متابعة غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى حفاظاً على انتظام المشهد الانتخابي بالمحافظة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون الانحياز لأي طرف.

وتناشد محافظة المنوفية المواطنين مواصلة المشاركة الإيجابية، مع تخصيص أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى والاستفسارات:

(2239804 – 2224899 – 2222035).

يُذكر أن المنوفية تستقبل 2,973,483 ناخباً داخل 500 مقر انتخابي و 541 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة، وسط تجهيزات منظمة لتيسير العملية الانتخابية.