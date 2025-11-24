إعلان

بالصور.. أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ قبل غلق باب التصويت بـ"النواب"

كتب : إسلام عمار

08:58 م 24/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صورة تكشف سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    خلال سقوط امطار
  • عرض 10 صورة
    خلال سقوط الأمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط امطار
  • عرض 10 صورة
    امطار غزيرة
  • عرض 10 صورة
    امطار أمام اللجنة
  • عرض 10 صورة
    الأمطار أمام اللجنة
  • عرض 10 صورة
    جانب من سقوط الأمطار
  • عرض 10 صورة
    مشهد من سقوط الأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، لأمطار غزيرة بالتزامن مع اقتراب موعد غلق باب التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.


سبقت الأمطار حالة من عدم الاستقرار المناخي بدأت منذ الصباح الباكر، وتمثلت في نشاط للرياح تراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة على أنحاء المحافظة.


وحافظت العملية الانتخابية على انتظامها بشكل طبيعي دون تأثر بالأجواء الممطرة، كما استمرت سيولة حركة السير على الطرق العامة والسريعة، وسط متابعة لحظية من غرف عمليات الوحدات المحلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار غزيرة كفر الشيخ غلق باب التصويت انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة