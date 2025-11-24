بالصور.. أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ قبل غلق باب التصويت بـ"النواب"

محافظ المنوفية: انتظام فتح لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، لأمطار غزيرة بالتزامن مع اقتراب موعد غلق باب التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.



سبقت الأمطار حالة من عدم الاستقرار المناخي بدأت منذ الصباح الباكر، وتمثلت في نشاط للرياح تراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة على أنحاء المحافظة.



وحافظت العملية الانتخابية على انتظامها بشكل طبيعي دون تأثر بالأجواء الممطرة، كما استمرت سيولة حركة السير على الطرق العامة والسريعة، وسط متابعة لحظية من غرف عمليات الوحدات المحلية.