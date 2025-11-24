وقف الإجازات وبدل الراحات.. الإسكندرية تتأهب لنوة "باقي المكنسة"- صور

تزايد الإقبال المسائي بلجان قويسنا في انتخابات النواب بالمنوفية (صور)

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبًا لموجة الأمطار المتوقعة بدءًا من اليوم، تزامنًا مع نوة "باقي المكنسة".

وقف الإجازات ونشر السيارات

وأشارت الشركة، في بيان إلى أنه جرى نشر السيارات والبدالات منذ الساعة 7 مساءً، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير الشنايش المطابق، وتخفيض منسوب البيارات.

وأضافت أن خطة الطوارئ تشمل متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، وكافة القيادات المعنية لحل أي مشكلة، والاستجابة لبلاغات المواطنين.

نوة باقي المكنسة تستمر 4 أيام

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية

قالت هيئة الأرصاد الحوية، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، أظهرت بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليل، أن من المتوقع مع تقدم الوقت، أن تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الداخل يصاحبها فرص أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.