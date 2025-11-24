"حولوا النفق ساحة رقص".. تحرك أمني عاجل بالزقازيق (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مثيرًا للجدل يظهر مجموعة من الشباب يؤدون حركات استعراضية ويرقصون على أنغام موسيقى شعبية بصوت مرتفع، مستخدمين دراجاتهم النارية داخل "نفق المحطة" بمدينة الزقازيق.



بدأت الأجهزة الأمنية بالشرقية فحص الفيديو المتداول لتحديد هوية المشاركين فيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات مرورية أو تعريض للسلامة العامة للخطر، خاصةً أن النفق يُعد محورًا حيويًا وسط المدينة.



تباينت ردود الفعل حول الواقعة؛ حيث طالب مواطنون بتشديد الرقابة لمنع تحويل المرافق العامة لساحات لهو تعطل المرور، بينما اعتبر آخرون الأمر مجرد "مرح شبابي" دون قصد الإضرار، وسط مطالبات بتكثيف حملات التوعية بخطورة هذه التصرفات.

