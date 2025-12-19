مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى سائق مصرعه وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية" أمام معمل القزاز بدائرة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي في اتجاه القاهرة، ووجود متوفى ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة السائق محمد سعيد السيد، 57 عاماً، ومقيم بمدينة طنطا، كما أصيب كل من: إبراهيم جمال محمد علي، 40 عامًا، ميكانيكي، وسامية جمال محمد علي، 45 عامًا، ربة منزل، ومنة أحمد محمد علي، 20 عامًا، ربة منزل، وجميعهم مقيمون بمدينة طنطا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى كفر الدوار، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.