مصرع مسن دهسه قطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى موظف بالمعاش مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني أمام قرية منية الأشراف التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي حول مصرع مسن أسفل عجلات قطار فوه - دسوق بناحية قرية منية الأشراف التابعة لمركز فوه.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "محمد.إ.ف.ا"، 61 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بقرية منية الأشراف التابعة لمركز فوه فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.

وتبين من التقرير الطبي عقب توقيع الفحص الطبي على الجثة أن المتوفى وصل إلى المستشفى جثة هامدة بدون أي علامات حيوية، والإصابات الموجودة في الجثة عبارة عن كسر في الرأس، والقدمين، والأطراف السفلية، وسحجات متعددة بالجسم.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة التى استندت إلى شهود العيان، أن المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد المار أمام قرية منية الأشراف، وتصادف مرور القطار رقم 638 خط سكة حديد دسوق - مطوبس فصدمه القطار لحظة عبوره شريط السكة الحديد ما أدى إلى مصرعه في الحال.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، وتحرر بذلك المحضر رقم 4924 لسنة 2025 إداري مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات صرحت بدفن الجثة.