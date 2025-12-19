مصرع طفل تحت عجلات جرار زراعي في الفيوم

بعد توقف البحث عنهما.. صلاة الغائب على ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهد "نجع محمود حسن" التابع لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، حادثاً أليماً أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، دهساً تحت عجلات جرار زراعي أثناء تنزهه بصحبة أحد أقاربه وسط الحقول.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بوصول بلاغ بوفاة الطفل (مالك محمد ع - 6 سنوات) إثر حادث دهس بمنطقة الأراضي الزراعية.

كشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، أن قائد الجرار يدعى "مسعود راضي" (35 عاماً)، وهو من أقارب الطفل ومقيم بنفس النجع، وأنه اصطحب الطفل "مالك" وطفل آخر للتنزه معاً في الحقول، وأثناء قيامه برفع وإنزال "صندوق الحفر" الملحق بالجرار، سقط الطفل "مالك" فجأة تحت العجلات، مما أدى لوفاته في الحال.

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على سائق الجرار المتسبب في الحادث، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة مركز الفيوم التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.