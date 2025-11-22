ترحيل رمضان صبحي إلى حجز أبو النمرس بعد قرار حبسه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نُقل اللاعب رمضان صبحي إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، عقب تنفيذ مأمورية من قوات الترحيلات لقرار محكمة جنايات الجيزة بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية المتهم فيها بتزوير محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم الرابع الهارب، بعد أن شددت المحكمة في جلسة اليوم على ضرورة ضبطه وتقديمه للمحاكمة أسوة بباقي المتهمين.

وكانت الدائرة الثلاثون بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، قد قررت تأجيل محاكمة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين إلى الثلاثاء المقبل، مع استمرار حبسهم، وذلك في اتهامات تتعلق بتزوير كراسات إجابات وكشوف حضور وانصراف، وإعداد مستندات رسمية مخالفة للواقع لإثبات حضور دورات وامتحانات لم يشارك فيها المتهمون فعليًا.

الجلسة عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وشهدت إدخال اللاعب إلى قفص الاتهام لاستكمال استجوابه.

وخلال مثوله أمام المحكمة، نفى رمضان صبحي صلته بالمحررات محل الاتهام، قائلاً:

"أنا معرفش أي حاجة عن الشهادات دي.. وعمري ما شفتها، وأنا حاليًا في الفرقة الثالثة."

كما صرّح قبل بدء الجلسة قائلاً: "أنا عشمان في ربنا وسيبها على الله.. وماعملتش أي حاجة وبإذن الله خير."

وطلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة بسبب غياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لظرف صحي مفاجئ، مؤكّدين أهمية حضوره لاستكمال المرافعات والاطلاع على كافة المستندات، وهو ما استجابت له المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى الأسبوع المقبل مع استمرار حبس المتهمين.