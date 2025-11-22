غدًا.. أولى جلسات محاكمة قاتل مهندس الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنعقد، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني، رميًا بالرصاص في الشارع بمنطقة الموقف الجديد غرب الإسكندرية، أمام محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، وعمر سليم، وأمانة سر أحمد يوسف.

وتعود الواقعة إلى مشاجرة بين المجني عليه المتخرج من كلية الهندسة ويعمل مندوب مبيعات، والمتهم الذي يعاني من أمراض نفسية وكان صديقًا له منذ الدراسة، أدى الخلاف بينهما إلى ارتكاب الجريمة.

وأقر المتهم بأنه نصب للمجني عليه كمينًا أمام توكيل السيارات وأطلق النار عليه من مسافة متر، ما أسفر عن مقتله، قبل أن يفر هاربًا بسيارته، وتم ضبطه لاحقًا مع السلاح المستخدم.

وأشار المتهم في اعترافاته إلى أنه خطط للجريمة منذ عودته للإسكندرية بعد 4 سنوات عمل في شرم الشيخ، وتضمنت تخطيطاته شراء شقة وسيارة وسلاح ناري، إضافة إلى نشر صور مركبة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستفزاز المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت عدة قرارات، بينها عرض الجثمان على الطب الشرعي والتحفظ على المتهم لضمان سير التحقيقات، قبل إحالة القضية للمحكمة.

