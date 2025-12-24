مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

جميع المباريات

"فوز تونس ونيجيريا".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:34 ص 24/12/2025
اختتمت مساء أمس الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، كل من: "تونس، نيجيريا، تنزانيا وأوغندا".

وشهدت مباريات أمس الثلاثاء، تحقيق المنتخب التونسي الفوز على حساب نظيره الأوغندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب تنزانيا، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب تنزانيا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب مجموعة تونس بأمم أفريقيا 2025

1- تونس، 3 نقاط

2- نيجيريا، 3 نقاط

3- تنزانيا، دون أي رصيد من النقاط

4- أوغندا، دون أي رصيد من النقاط

كأس الأمم الأفريقية.. غضب أوسيمين بعد استبداله في مباراة نيجيريا وتنزانيا

كأس الأمم الأفريقية.. موقعة "المعزة" ولعنة أطاحت بالجيل الذهبي لمنتخب مصر

مباراة تونس كأس الأمم الأفريقية المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا 2025

