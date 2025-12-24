"في المواصلات والأسواق".. أمم أفريقيا تسيطر على الأجواء داخل المغرب

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم

اختتمت مساء أمس الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، كل من: "تونس، نيجيريا، تنزانيا وأوغندا".

وشهدت مباريات أمس الثلاثاء، تحقيق المنتخب التونسي الفوز على حساب نظيره الأوغندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب تنزانيا، بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب تنزانيا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب مجموعة تونس بأمم أفريقيا 2025

1- تونس، 3 نقاط

2- نيجيريا، 3 نقاط

3- تنزانيا، دون أي رصيد من النقاط

4- أوغندا، دون أي رصيد من النقاط

