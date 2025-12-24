رد النجم المصري سام مرسي لاعب فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق، على ما يثار خلال الساعات الماضية، بشأن حصول محمد صلاح قائد المنتخب على معاملة خاصة تميزه عن زملائه بالمنتخب.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية نشرت مقالا، تظهر خلاله الصلاحيات الكبيرة، التي يحصل عليها محمد صلاح مع المنتخب، حيث أشارت أنه يحصل على مايريد ويتم معاملته بطريقة مميزة ومختلفة عن باقي لاعبي المنتخب الوطني.

وأشارت الصحيفة، أن صلاح يمكنه التحدث في أي وقت داخل المنتخب دون اعتراض من أي شخص، وهو ما جعله يعتقد أنه بإمكانه إظهار غضبه عند جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول.

وهذا المقال أثار غضب لاعب منتخب مصر السابق سام مرسي، الذي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "تواجدت في الكثير من المعسكرات رفقة صلاح خلال السنوات الماضية مع منتخب مصر، تحت قيادة عدد من المدربين المختلفين وهذا لم يحدث أبدا، مقال مخز".

ويذكر أن صلاح شارك في مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، يوم الإثنين الماضي الموافق 22 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

