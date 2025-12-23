بالعين الإلكترونية.. محافظ الدقهلية يراقب شوارع المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، مستوى النظافة العامة وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

استخدم المحافظ شاشات المتابعة التي ترصد الأداء الميداني للأجهزة التنفيذية لحظةً بلحظة، للتأكد من انضباط العمل في المحاور الرئيسية والميادين، مشددًا على أن الرقابة التكنولوجية أصبحت ركيزةً أساسيةً لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري لعاصمة الدقهلية عبر رصد أي قصور ومعالجته فورًا.

توجيهات مشددة لتكثيف النظافة ورفع التراكمات

وجه محافظ الدقهلية تعليماتٍ صارمةً لرؤساء حي غرب وحي شرق المنصورة بضرورة تكثيف أعمال الكنس ورفع الأتربة والتراكمات بشكلٍ دوريٍ ومستمرٍ.

وأكد اللواء مرزوق على أهمية الدفع بكافة المعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة في البؤر الحيوية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة المدينة يمثل مسؤوليةً مشتركةً تتطلب انضباطًا تامًا في الأداء من قبل الأجهزة التنفيذية وتفاعلًا إيجابيًا من المواطنين لضمان استدامة الجمال والنظام في الشوارع، بما يضمن عدم تراكم المخلفات وتشويه المظهر العام للميادين.

إزالة فورية للإشغالات

شدد المحافظ على ضرورة رفع كل الإشغالات دون أي استثناءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين الذين يتعدون على حرم الطريق العام.

وأوضح مرزوق أن "الشارع حق أصيل للمواطن"، ولن يسمح بأي تجاوزات تعيق حركة السير أو تشوه الوجه الحضاري للمدينة، موجهًا باستمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض سيادة القانون وتأمين انسياب الحركة المرورية وحماية المساحات المخصصة للمشاة من توغل الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات، لضمان سهولة التنقل والأمان لكافة المارة.

انضباط مروري ورقابة ذكية

شملت جولة المتابعة الإلكترونية تنظيم الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات قد تظهر في ساعات الذروة، حيث أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتسبب في تعطيل الطريق أو يشغل المساحات العامة بشكلٍ غير قانونيٍ.

وأكد على أن مركز السيطرة سيظل في حالة تأهبٍ دائمٍ لمراقبة معدلات الأداء الميداني، لضمان تحسين البيئة الحضرية وتوفير سبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المتابعة الرقمية تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الكامل في كافة قطاعات الخدمات الحيوية بالمحافظة.