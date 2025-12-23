انفراجة طبية بالسويس.. تشغيل وحدة الحروق وأورام الأطفال قريبًا

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور محمد أبو النجا، مدير مجمع السويس الطبي، اليوم الثلاثاء، عن قرب تشغيل وحدة قسم الحروق بالمجمع خلال أيام قليلة، مؤكدًا تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المخصصة لعلاج الحروق حصريًا.

وأوضح خلال الاجتماع التنفيذي الشهري، الذي شهد حضور قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الإدارة وضعت خطة مستقبلية لتدشين قسم متطور لأورام الأطفال وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بهدف توفير رعاية متكاملة للصغار داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والإرهاق التي كان يتكبدها أهالي السويس بحثًا عن العلاج في المحافظات المجاورة.

تستهدف الخطط الجديدة بمجمع السويس الطبي تحويل المنشأة إلى مركز إشعاع طبي يخدم إقليم القناة بمواصفات احترافية، حيث يمثل قسم أورام الأطفال المزمع تشغيله ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتوطين الخدمات الطبية الدقيقة.

وأشار أبو النجا إلى أن تزويد القسم بأحدث الإمكانيات يأتي استجابةً للاحتياجات الملحة للأهالي، وضمانًا لتقديم خدمة طبية تضاهي المراكز العالمية، وهو ما نوقش باستفاضة خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن المجتمع المدني ونقيب الأطباء الدكتور تامر البوهي، لبحث سبل تذليل كافة المعوقات التي تواجه المواطنين داخل المجمع.

شهد قطاع الغسيل الكلوي بالمجمع طفرة ملموسة عبر زيادة عدد الماكينات لتصل إلى 30 ماكينة غسيل كلوي، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.

ولتكتمل المنظومة الخدمية، تم تجهيز صيدلية مستقلة ملحقة بوحدات الغسيل الكلوي لتتولى مهام صرف الأدوية والمستلزمات الضرورية للمرضى بشكل مباشر وفوري، وهو إجراء تنظيمي يستهدف توفير الوقت والجهد على المنتفعين وضمان توافر بروتوكولات العلاج داخل نطاق وحدة الغسيل، مما يسهم في رفع الرضا العام عن الخدمات المقدمة بالمجمع.

كشف الدكتور مصطفى شعبان، مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية، عن قرارات حاسمة لتعزيز الخدمة الطبية بالمحافظة، تضمنت عودة العمل بشكل دائم في قسم الطوارئ بمستشفى السويس لتخفيف الضغط عن المجمع الطبي.

وشملت القرارات تشغيل الخدمات الطبية بالوحدات الصحية في القطاع الريفي على مدار 24 ساعة، لتيسير حصول الأهالي على الرعاية اللازمة ليلًا في أماكن سكنهم دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة، وهي الخطوات التي تابعها المواطنون باهتمام عبر بث مباشر على صفحة "مصراوي" خلال مناقشة قيادات الهيئة ونواب البرلمان لمستقبل المنظومة الصحية بالمحافظة.