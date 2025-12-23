ساعتان تحت الأنقاض.. إنقاذ 5 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، في انتشال شخص من تحت ركام منزلين انهارًا بشكل مفاجئ بعزبة العور بمركز صدفا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في الحادثة إلى 5 أشخاص.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد جهود مضنية بذلتها فرق الإنقاذ السريع عقب تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بانهيار منزلين مأهولين بالسكان في قرية أولاد إلياس، مما استدعى استنفارًا أمنيًا وطبيًا عاجلاً لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتأمين المنطقة المحيطة لمنع وقوع إصابات إضافية.

استنفار أمني بموقع الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الانهيار فور ورود البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن تهدم منزلين بالكامل مملوكين للمواطن أشرف رشدي مكين وشقيقه بشاي رشدي مكين.

وبدأت الفرق الفنية في التعامل مع الأنقاض بحذر شديد نظرًا لطبيعة المباني المنهارة ووجود سكان بداخلها وقت الحادث، حيث تمكنت الجهود الأولية من استخراج أربعة مصابين هم أشرف رشدي مكين، وناعسة مكين بطرس البالغة من العمر 35 عامًا، بالإضافة إلى طفلتين هما دميانة بشاي ومريم بشاي، وجرى نقلهم فورًا إلى مستشفى صدفا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استخراج المصاب الأخير

استمرت عمليات البحث والإنقاذ تحت الركام لمدة ساعتين متواصلتين وسط حالة من القلق والترقب، حتى كللت الجهود بالنجاح في الوصول إلى المصاب الخامس وهو بشاي رشدي مكين.

وتمكن المنقذون من انتشاله حيًا رغم إصابته بجروح متفرقة نتيجة سقوط جدران المنزل فوقه، وجرى نقله تحت إشراف طبي إلى المستشفى ليلحق ببقية أفراد أسرته.

وقد وصفت اللحظات الأخيرة لعملية الإنقاذ بالملحمية، حيث تسابق رجال الحماية المدنية مع الزمن لرفع الكتل الخرسانية يدويًا وباستخدام المعدات الثقيلة لضمان خروج المصاب بأمان دون تعرضه لمضاعفات إضافية.

إعادة الخدمات ورفع الحطام

عقب التأكد من إخلاء موقع الحادث تمامًا وعدم وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، واصلت قوات الإنقاذ السريع والوحدات المحلية العمل على رفع الحطام وفتح الطريق أمام حركة المارة بقرية أولاد إلياس.

كما بدأت الفرق الفنية المختصة في فحص شبكات الكهرباء والمياه بالمنطقة لإعادة توصيل المرافق والخدمات المتضررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المنازل المجاورة.

وتجري الجهات الهندسية حاليًا فحصًا شاملًا للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى الانهيار، لضمان حماية الأرواح والممتلكات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المنطقة.