مع انطلاق النسخة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، تتجه الأنظار نحو مجموعة من اللاعبين الذين يصنعون الفارق مع منتخباتهم، من بينهم النيجيري فيكتور أوسيمين.

طفولة فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين، ولد في 29 ديسمبر 1998، في حي أولوسوسون، المعروف بالنفايات وتكدس السكان، بالعاصمة النيجرية لاجوس، وكان عليه أن يعمل منذ الصغر لمعاونه أهله على متاعب الحياة، فاضطر للعمل كبائع زجاجات المياه وصحف في الشوارع.



ورغم قساوة الطفولة، إلا أن هذا الشارع أيضا احتضن موهبته، إذ كانت الكرة هي ملاذه الوحيد في تلك الحياة، وبعدها التحق بأكاديمية "ألتيميت سترايكرز"، حيث ظهرت موهبته وحاسته التهديفية.



وفي عام 2015، تغيرت حياة فيكتور أوسيمين، باستدعائه لمنتخب نيجيريا تحت 17 عاما في كأس العالم تشيلي، وكان في الموعد مسجلا 10 أهداف ومتوجا باللقب، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي والكرة الذهبية في البطولة.



وانطلقت بعدها موهبة فيكتور أوسيمين، وبدأ مسيرته الاحترافية مع فولفسبورج الألماني، ثم شارلروا البلجيكي، وفي عام 2019 انتقل إلى ليل الفرنسي، لخطف أنظار نابولي الإيطالي، الذي تعاقد معه مقابل 70 مليون يورو.

أين يلعب فيكتور أوسيمين؟



وفي ديسمبر 2023، حقق أوسيمين إنجازا تاريخيا بالفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، متفوقا على صلاح وحكيمي، وفي صيف 2024 خاص تجربة جديدة بالانتقال إلى جلطة سراي التركي.