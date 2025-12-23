إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق بعقار سكني بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، إثر نشوب حريق بالطابق الرابع بعقار سكني مكون من 6 طوابق بقرية على باشا، التابعة، لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بنشوب حريق بالطابق الرابع بعقار بدائرة المركز، ووجود مصابين بحالات اختناق.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق، وهم: "فارس ياسر سعيد الحبروك" 21 عامًا، "أحمد محمود الطباخ" 37 عامًا، "مريم مسعد شوقي" 5 أعوام، "يوسف مسعد شوقي" 8 أعوام، "سعاد عبد السلام شوقي" 20 عامًا، "حنان السعيد سالم"، "إيمان سعد طه"، "دينا سعد طه" 37 عامًا، و"آلاء عبد السلام كحيل" 23 عامًا.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.