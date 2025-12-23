بعد "فيديو مرعب".. الأمن يضبط مطلق النار في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يركض خلف آخر ويطلق أعيرة نارية في شوارع شبرا الخيمة، مما تسبب في حالة من الرعب بين المواطنين.

وتحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت قياسي، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، ليعود الهدوء إلى المنطقة بعد ساعات من القلق والجدل الذي أثاره المقطع المصور.

رصد الذعر الإلكتروني

بدأت الواقعة برصد وحدة المتابعة بمديرية أمن القليوبية لتداول الفيديو الذي وثق لحظات الركض وإطلاق النار وترويع المارة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس المباحث، بتشكيل فريق بحث قاده المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

أسفرت التحريات المكثفة والفحص الفني لمحتوى الفيديو عن تحديد هوية الشخص الظاهر فيه ويدعى "بسام.س"، وهو مقيم بدائرة القسم، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم لمباشرة التحقيقات.

اعترافات مثيرة للمتهم

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو، أقر بصحة الواقعة، معترفًا بأنه الشخص الظاهر في المقطع.

وأوضح في أقواله أن المجني عليه هو "نجل خالته" وأن إطلاق النار جاء نتيجة خلافات جيرة متكررة بينهما تطورت إلى مشاجرة وملاحقة في الشارع.

وبإرشاد المتهم، تمكنت قوات الأمن من ضبط السلاح الناري المستخدم وهو عبارة عن "فرد خرطوش" محلي الصنع، بالإضافة إلى طلقتين من ذات العيار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تسلمها المتهم والمضبوطات، حيث واجهت المتهم بتهم ترويع المواطنين وحيازة سلاح ناري غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة وشهود العيان.