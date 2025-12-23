إنجاز تاريخي.. "بنها الأهلية" تقتنص مركزًا متقدمًا بالتصنيف العربي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حققت جامعة بنها الأهلية إنجازًا أكاديميًا جديدًا بإدراجها لأول مرة ضمن النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، حيث حصدت المركز 48 على مستوى الجامعات المصرية والمركز 214 عربيًا.

وأعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن هذا التقدم المحرز يأتي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة "الألكسو".

وأكد أن الجامعة نجحت في تصدر قائمة الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية المدرجة في التصنيف، وهو ما يبرز ريادتها وتطورها المتسارع رغم حداثة نشأتها، ويعكس في الوقت ذاته رؤية استراتيجية واضحة تستهدف بناء مؤسسة تعليمية تنافسية بمعايير عالمية تعزز ثقة المجتمع الأكاديمي في جودة مخرجاتها.

صدارة مستحقة بين الجامعات المناظرة

أوضح الدكتور جمال السعيد أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف الإقليمي المهم يمثل نموذجًا ناجحًا وفريدًا للمشروعات القومية التعليمية في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا فائقًا بملفات الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية منذ لحظة تأسيسها الأولى.

وأضاف أن الحصول على هذه المرتبة المتقدمة يثبت أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة وسريعة في مختلف المجالات البحثية والتعليمية، مما يجعلها في مصاف الجامعات المتميزة التي تسعى لتطوير البيئة الأكاديمية وتقديم بصمة علمية واضحة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وهو ما يضعها في مركز ريادي مقارنة بكافة الجامعات المناظرة لها في النشأة والتكوين.

معايير رباعية ترسم خريطة التميز

أكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن معايير التصنيف العربي تعتمد على أربعة محاور رئيسية صُممت بدقة لتتوافق مع احتياجات الدول العربية، تشمل جودة التعليم والتعلم، وقوة البحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، وصولًا إلى التعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل وتضافر لجهود كافة منسوبي الجامعة، حيث تسعى المؤسسة بشكل دائم لاتخاذ خطوات جادة في مسار التميز الاستراتيجي، لافتًا إلى أن تصنيف هذا العام اتسم بتنافسية عالية مع مشاركة 236 جامعة من 20 دولة عربية، بزيادة ملحوظة عن الإصدارات السابقة، مما يعظم من قيمة المركز الذي حققته الجامعة في أول ظهور لها.

مشروع قومي يعزز التنافسية

يعد وصول جامعة بنها الأهلية إلى هذه المرتبة العربية المتقدمة بمثابة شهادة ثقة في نظام التعليم العالي المصري الحديث، وقدرته على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

وتستمر الجامعة في تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في الشراكات الدولية وتطوير المعامل والبحث العلمي لضمان الاستمرارية في الارتقاء بمكانتها ضمن التصنيفات العالمية، حيث يمثل التصنيف العربي حافزًا إضافيًا لتعزيز الابتكار والتعاون البحثي العابر للحدود، بما يخدم رؤية التنمية المستدامة ويؤكد ريادة الجامعات الأهلية المصرية كمراكز إشعاع حضاري وعلمي قادرة على صياغة مستقبل أكاديمي أفضل للأجيال القادمة في ظل التوسع المستمر في نطاق التنافسية بين المؤسسات التعليمية الكبرى.