تركيا تُطالب بتجاهل نظريات المؤامرة في حادث طائرة الوفد الليبي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إنه في يوم 23 ديسمبر 2025 أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق أول محمد علي أحمد الحداد و4 أشخاص من مرافقيه، إضافة إلى 3 من أفراد الطاقم من مطار إيسنبوجا عند الساعة 20:17.

وأضاف في البيان، أنه عند الساعة 20:33، أبلغت الطائرة مركز المراقبة الجوية عن حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري.

وتابع: إنه بناء على ذلك تم توجيه الطائرة من قبل مركز المراقبة الجوية للعودة إلى مطار إيسنبوجا، وبدأ في المطار اتخاذ جميع التدابير اللازمة، وأثناء بدء الطائرة في الهبوط الاضطراري، اختفت عن شاشات الرادار عند الساعة 20:36، وتعذر بعدها الاتصال بها.

وأكد أن أعمال البحث التي باشرتها الفرق التابعة لوزارة الداخلية أسفرت عن الوصول إلى حطام الطائرة التي تبين أنها تحطمت، ولا تزال جميع المؤسسات التركية المعنية تواصل أعمالها اللازمة بدقة وحرص.

وأضاف أنه في هذا السياق، من الأهمية بمكان أن يقتصر اعتماد وسائل الإعلام والرأي العام على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وألا يتم الالتفات إلى المعلومات غير الموثقة، أو التكهنات، أو نظريات المؤامرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تفاديا لإعطاء أي مجال لمحاولات التضليل الإعلامي.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الثلاثاء، أن السلطات وصلت إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان حكومة الوحدة الليبية، محمد الحداد.

كتب وزير الداخلية التركي، عبر حسابه على موقع إكس: "عثرت قوات الدرك التابعة لنا على حطام الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوجا متجهة إلى طرابلس على بعد كيلومترين جنوب قرية كيسيكافاك في منطقة هيمانا".

وأعلن وزير العدل التركي فتح النيابة العامة بأنقرة تحقيقا بشأن سقوط الطائرة التي تقل رئيس الأركان الليبي، وفقا للغد.