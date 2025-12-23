تفاصيل حريق شارع بورسعيد بطهطا (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أُصيب 10 أشخاص في حريق اندلع، منذ قليل، بمحل تجاري بالطابق الثاني، وامتد لشقة أعلاه في ذات العقار المكوَّن من 6 طوابق، بشارع بورسعيد بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وانتقل إلى مكان البلاغ مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، ومأمور وضباط قسم ومركز طهطا.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم الدفع بسيارات إطفاء من وحدات طهطا والطليحات وشطورة، كما دفع مرفق الإسعاف بسوهاج بـ5 سيارات.

وتبين إصابة كل من: "محمد. ع" 34 سنة، "محمد. م" 35 سنة، "وائل. ع" 37 سنة، "عماد. ب" 42 سنة، "يوسف. ع" 12 سنة، "يوسف. ع" 70 سنة، "محروسة. م" 66 سنة، "محمد. ع" 30 سنة، باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام، وتم التصريح بخروج 5 أشخاص، فيما بقي الباقون تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان: "ألسنة اللهب تمتد لشقة سكنية.. حريق في محل تجاري بسوهاج والحماية المدنية تكافح النيران".