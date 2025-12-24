كيف جعل التسويق الإنسان يشتري بلا توقف؟ وزير الأوقاف يوضح

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العلاقة التقليدية بين الإنسان والسلعة كانت تقوم على الوظيفة الأساسية للمنتج، فكان الإنسان لا يلجأ لشراء سلعة جديدة طالما أن السلعة القديمة تقوم بوظيفتها بشكل جيد.

وأضاف وزير الأوقاف خلال لقائه الحواري في صالون ماسبيرو: "يمكن أن أستخدم بدلة لعشر سنوات أو أكثر، ما دمت مقتنعًا بأنها تؤدي الغرض المطلوب منها، ولن أفكر في شراء بدلة جديدة إلا عندما تتلف أو تستهلك."

وأشار الأزهري إلى أن هذا المنطق كان سائدا في تعامل البشر مع مختلف السلع، من الملابس إلى السيارات والأجهزة المنزلية، وكان يعكس طبيعة عقل الإنسان في الاستخدام والاقتصاد المستدام.

وأوضح أن هذا المنطق بدأ يتغير مع أفكار إدوارد برنيز، الذي سعى إلى تغيير العلاقة بين الإنسان والسلعة من وظيفة إلى حاجة نفسية، فقد قال برنيز إنه يريد أن تجعل الإنسان يشعر بأنه بحاجة دائمة لشراء السلع الجديدة، حتى لو كانت القديمة ما زالت صالحة للاستخدام، وشرع في دراسة التسويق ووسائل الإعلام وفنون الدعاية لإقناع المستهلك بأن كل منتج جديد هو ضرورة، مستندًا إلى علم النفس والتحفيز على الاحتياجات الكامنة داخل النفس البشرية.

وأضاف أسامة الأزهري أن برنيز نجح في تطبيق هذه الفلسفة على شركات مختلفة مثل: شركات السيارات والتبغ والغسول، بما زاد المبيعات بشكل كبير، فبدلاً من بيع ألف قطعة سنويًا، تمكنت الشركات من بيع عشر أضعاف هذا الرقم، بعد تخصيص جزء من الأرباح لبرامج التسويق والدعاية التي ابتكرها برنيز.

وأكد الوزير أن هذه النظرية أحدثت تحولاً هائلاً في الاقتصاد والمجتمع، فغيّرت حركة البيع والشراء، وسرعت التسويق، وزادت دوران رأس المال، وجعلت الاحتياجات النفسية الخاملة لدى الإنسان هي المحرك الأساسي لاستهلاكه، مضيفًا بقوله: "أصبح المستهلك يشتري بدلة اليوم، ثم يشتري البدلة الجديدة لموسم الشتاء أو الصيف، حتى وإن كانت البدلة القديمة ما زالت صالحة، وبالتالي حدث تسارع رهيب في حركة السوق."

وأكد الدكتور أسامة الأزهري في ختام حديثه على أن هذه الآلية التي أسسها برنيز بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، وامتدت تأثيراتها لعقود طويلة، وأسست علوما ومؤسسات تسويقية نجحت في إعادة تشكيل نمط استهلاك الإنسان بشكل جذري.

