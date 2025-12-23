رحلة الموت.. تلفريك يحول عطلة شتوية لزوجين إلى فاجعة

تحولت رحلة شتوية هادئة في شمال مونتينيجرو إلى مأساة دامية، بعدما لقي سائح ألماني، يبلغ من العمر 34 عاما، مصرعه إثر سقوطه من مصعد تزلج هوائي "تليفريك" داخل منتجع "سافين كوك" الجبلي، فيما أصيبت زوجته بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ووفقا لما نقلته مجلة "بيبول"، وقع الحادث نتيجة اصطدام عربتين لمصعد هوائي مزدوج، بعد أن انزلقت إحداهما على الكابل المعدني وارتطمت بالعربة التي تسبقها، ما أدى إلى سقوط السائح من ارتفاع يقارب 70 مترا، ليلقى حتفه في الحال.

وكانت زوجة الضحية، البالغة من العمر 30 عاما، ترافقه داخل العربة نفسها، وتمكنت من البقاء معلقة في المصعد عقب الاصطدام، إلا أنها تعرضت لكسر في عظم الفخذ وإصابة في الرأس، قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ الجبلية لإجلائها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الحادث، قررت السلطات المحلية إيقاف المصعد بالكامل كإجراء احترازي، ما أسفر عن تعليق حركة التشغيل واحتجاز ثلاثة سياح آخرين في الهواء لساعات طويلة، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إنزالهم بأمان.

ولا تزال أسباب الحادث مجهولة حتى الآن، في وقت باشرت فيه النيابة العامة تحقيقا موسعا للوقوف على ملابساته، شمل الاستماع إلى إفادات العاملين بالمنتجع، والتحفظ على سجلات الصيانة والوثائق الفنية، إلى جانب تكليف خبير هندسي لفحص آلية عمل المصعد وتحديد أسباب الخلل والانزلاق.

ويقع منتجع "سافين كوك" في منطقة دورميتور الجبلية، إحدى أشهر الوجهات الشتوية في مونتينيغرو، ويضم عددا من مصاعد التزلج التي تخدم منحدرات جبلية شاهقة يتجاوز ارتفاعها ألفي متر.