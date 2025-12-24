الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات على الحدود مع سوريا



وكالات



أعلنت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- أنها تتصدى منذ مساء الثلاثاء لجماعات تحاول تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الواجهة الحدودية الشمالية مع سوريا.

أكد الجيش الأردني، أن عملية التصدي تأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأمن الوطني ومنع أي اختراقات على طول الشريط الحدودي.

أفادت القوات المسلحة الأردنية، أنها تنفذ تقييما عملياتيا واستخباريا مستمرا للموقف، بهدف تحييد هذه الجماعات والتصدي لأي محاولات لتسلل أو تهريب، مشددة على التزامها الكامل بواجبها في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن ومنع استخدام أراضي المملكة كممر لأي أنشطة غير مشروعة.

قال مصدر عسكري، إن الاشتباكات مع هذه الجماعات ما تزال مستمرة، مؤكدا أنه لم يسجل أي إصابات في صفوف عناصر الجيش حتى اللحظة، مضيفا أن التفاصيل الكاملة للعملية سيتم الإعلان عنها رسميا فور انتهاء العملية العسكرية.

يأتي هذا التصدى في سياق الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود الأردنية، لا سيما في المناطق الحدودية الشمالية التي تشهد أحيانا محاولات من عصابات التهريب لاستغلال الظروف الأمنية في دول الجوار لتنفيذ عمليات التهريب بحسب المصدر.

قال: "تشدد القيادة العسكرية الأردنية على أن أي محاولة لاختراق السيادة الوطنية أو المساس بأمن المملكة ستقابل برد حازم وفوري"، في ظل الاستنفار الدائم لقوات حرس الحدود والدعم الجوي والاستخباراتي المتكامل، وفقا لروسيا اليوم.