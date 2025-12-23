إعلان

بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ رزان مغربي احتفالًا بالكريسماس

كتب : معتز عباس

09:48 م 23/12/2025
    احتفال رزان مغربي بالكريسماس
    رزان مغربي تحتفل بالكريسماس (2)
    الفنان رزان مغربي في احدث ظهور (1)
    رزان مغربي في احدث جلسة تصوير (1)
    رزان مغربي في احدث جلسة تصوير (2)
    الفنان رزان مغربي في احدث ظهور (2)
    رزان مغربي تحتفل بالكريسماس
    رزان مغربي
    رزان مغربي في جلسة تصوير
    رزان مغربي في جلسة تصوير (2)

كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها على السوشيال ميديا احتفالها بأعياد الميلاد والكريسماس نهاية عام 2025.

وخضعت رزان لجلسة تصوير جديدة ومميزة احتفالًا بالكريسماس، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، و "قبعة سانتا كلوز.

نشرت رزان جلسة التصوير عبر موقع "انستجرام"، وكتبت تعليقًا على جلسة التصوير: "أتمنى لكم موسم احتفالات رائع للجميع".

سقوط سقف على رأس رزان مغربي

يذكر أنه في يوليو الماضي أصيبت رزان مغربي في الرأس ونقلت للمستشفى إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق الخاصة التي كانت تقدم بها حفل غنائي.

قامت الفنانة اللبنانية بعمل محضر ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.

رزان مغربي احتفالات الكريسماس إطلالة رزان مغربي انستجرام

