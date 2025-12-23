بإطلالة جريئة.. 10 صور لـ رزان مغربي احتفالًا بالكريسماس

هايدي خالد بالحجاب من داخل مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي

"لوك هادئ".. أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رزان مغربي متابعيها على السوشيال ميديا احتفالها بأعياد الميلاد والكريسماس نهاية عام 2025.

وخضعت رزان لجلسة تصوير جديدة ومميزة احتفالًا بالكريسماس، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، و "قبعة سانتا كلوز.

نشرت رزان جلسة التصوير عبر موقع "انستجرام"، وكتبت تعليقًا على جلسة التصوير: "أتمنى لكم موسم احتفالات رائع للجميع".

سقوط سقف على رأس رزان مغربي

يذكر أنه في يوليو الماضي أصيبت رزان مغربي في الرأس ونقلت للمستشفى إثر سقوط سقف قاعة أحد الفنادق الخاصة التي كانت تقدم بها حفل غنائي.

قامت الفنانة اللبنانية بعمل محضر ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة لتواجد الحضور، مما عرض حياتها للخطر.

