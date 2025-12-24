مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

جميع المباريات

إعلان

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم

كتب - محمد عبد السلام:

01:31 ص 24/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدافين كأس أمم أفريقيا (3)
  • عرض 5 صورة
    هدافين كأس أمم أفريقيا (2)
  • عرض 5 صورة
    هدافين كأس أمم أفريقيا (1)
  • عرض 5 صورة
    هدافين كأس أمم أفريقيا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت أمس الثلاثاء العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب تونس على نظيره الأوغندي، وحقق أيضا منتخب السنغال الفوز على نظيره البوتسواني.

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية ضد بنين - (1-0)

السنغال ضد بوتسوانا - (3-0)

نيجيريا ضد تنزانيا - (2-1)

تونس ضد أوغندا - (3-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف مباراة كأس أمم أفريقيا اليوم نتائج كأس أمم أفريقيا اليوم كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان