نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت أمس الثلاثاء العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.
ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب تونس على نظيره الأوغندي، وحقق أيضا منتخب السنغال الفوز على نظيره البوتسواني.
نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية ضد بنين - (1-0)
السنغال ضد بوتسوانا - (3-0)
نيجيريا ضد تنزانيا - (2-1)
تونس ضد أوغندا - (3-1)
🚨🚨🚨— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025
عصام الشوالي: «تغيّر الزمن، تغيّر الملعب، تغيّر المكان، تغيّر شهر المواجهة… ولم تتغيّر الأمور، ما زال صوت النسور يعلو في مباريات أوغندا» 🎙️⚽🔥🇹🇳
تونس 3-0 أوغندا#كأس_أمم_أفريقيا
pic.twitter.com/RgmffCWL6Y
هدف السخيري الاول لتونس بصوت الشوالي ❤️🤩🔥 pic.twitter.com/2zWiSmcDNd— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025
إلياس عاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في شباك أوغندا 🇹🇳— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025
2-0 تونس ❤️🤩✅
pic.twitter.com/enDblAq5de
تسديدة قوية من لقمان تسكن شباك تنزانيا وتضع النسور النيجيرية في الصداره 🤩✅💚🇳🇬#كأس_أمم_أفريقيا— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025
pic.twitter.com/avi24krvpo
منتخب تنزانيا يعبر عن نفسه بهدف متميز على الصعيد التكتيكي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/wURJCPvaJt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025
نيكولاس جاكسون يعزّز تفوّق السنغال بإحرازه الهدف الثاني في شباك بوتسوانا! ⚽🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/EBoy2OPfCB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025
منتخب الكونغو الديمقراطية يتغلّب على نظيره منتخب بنين بهدف نظيف#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/mPegRDf67d— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025