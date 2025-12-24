بالشراكة.. من هو نيكولاس جاكسون متصدر هدافين كأس أمم أفريقيا حتى الآن؟

أقيمت أمس الثلاثاء العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب تونس على نظيره الأوغندي، وحقق أيضا منتخب السنغال الفوز على نظيره البوتسواني.

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية ضد بنين - (1-0)

السنغال ضد بوتسوانا - (3-0)

نيجيريا ضد تنزانيا - (2-1)

تونس ضد أوغندا - (3-1)

🚨🚨🚨



عصام الشوالي: «تغيّر الزمن، تغيّر الملعب، تغيّر المكان، تغيّر شهر المواجهة… ولم تتغيّر الأمور، ما زال صوت النسور يعلو في مباريات أوغندا» 🎙️⚽🔥🇹🇳



تونس 3-0 أوغندا#كأس_أمم_أفريقيا

— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025

هدف السخيري الاول لتونس بصوت الشوالي ❤️🤩🔥

إلياس عاشوري يسجل الهدف الثاني لتونس في شباك أوغندا 🇹🇳



2-0 تونس ❤️🤩✅

— كأس افريقيا CUP ™ (@_90TM) December 23, 2025