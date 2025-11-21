إعلان

ضبط أمين مخزن استولى على 44 طن سكر في كفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

08:37 م 21/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أثناء جرد المخزن
  • عرض 5 صورة
    مخزن السكر
  • عرض 5 صورة
    جانب من جرد المخزن
  • عرض 5 صورة
    خلال جرد المخزن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن ضبط أمين مخزن لاستيلائه على كميات كبيرة من السكر بعد جرد لجنة من إدارة تموين مركز دسوق لمحتويات المخزن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية.

كانت معلومات وردت إلى الدكتور عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، عن وجود عجز في كمية السكر التمويني بأحد مضارب القطاع بكفر الشيخ.

ووفق ذلك، وجه وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ بتشكيل لجنة ترأسها الدكتور محمد أبو عيطة، مدير إدارة تموين مركز دسوق، و ضمت الدكتور عبدالحليم العدوي، رئيس جهاز لرقابة التموينية بالإدارة، وسليم عبدالعال، مأمور الضبط القضائي، وذلك لجرد المضرب للوقوف على حقيقة المعلومة.

وأكد الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها بجرد مخزن المضرب تبين وجود عجز وقدره 44 طن سكر.

وكشف عن تحرير المحضر رقم 20469 جنح مركز شرطة دسوق لسنة 2025 ضد أمين المخازن لاستيلائه علي كمية السكر المذكورة، وعرض المتهم علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين في كفر الشيخ ضبط أمين مخزن أمين مخزن يستولى على 44 طن سكر وجود عجز في كمية السكر التمويني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل