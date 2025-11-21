ضبط أمين مخزن استولى على 44 طن سكر في كفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن ضبط أمين مخزن لاستيلائه على كميات كبيرة من السكر بعد جرد لجنة من إدارة تموين مركز دسوق لمحتويات المخزن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية.

كانت معلومات وردت إلى الدكتور عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، عن وجود عجز في كمية السكر التمويني بأحد مضارب القطاع بكفر الشيخ.

ووفق ذلك، وجه وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ بتشكيل لجنة ترأسها الدكتور محمد أبو عيطة، مدير إدارة تموين مركز دسوق، و ضمت الدكتور عبدالحليم العدوي، رئيس جهاز لرقابة التموينية بالإدارة، وسليم عبدالعال، مأمور الضبط القضائي، وذلك لجرد المضرب للوقوف على حقيقة المعلومة.

وأكد الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها بجرد مخزن المضرب تبين وجود عجز وقدره 44 طن سكر.

وكشف عن تحرير المحضر رقم 20469 جنح مركز شرطة دسوق لسنة 2025 ضد أمين المخازن لاستيلائه علي كمية السكر المذكورة، وعرض المتهم علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ذلك.