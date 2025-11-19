محافظ الدقهلية يحذر من التهاون مع تعديات الأراضي وأملاك الدولة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال وجهود الجهاز التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة طموحة وشاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري في كافة أنحاء المحافظة، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الخطة تُترجم على أرض الواقع من خلال الجولات الميدانية اليومية، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ كافة المعايير بدقة، والتي تشمل النظافة العامة، وبرامج التشجير، ودهانات الواجهات، ورفع كفاءة إنارة الشوارع والأرصفة، لتوفير بيئة معيشية صحية وآمنة ومستدامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على حزم الدولة وعدم التهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على الإدارات الهندسية في المراكز، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أي مخالفات، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات وخلالها، ومؤكدًا أن حماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء تمثل أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المساومة أو التقصير.

كما استعرض محافظ الدقهلية أهداف مسابقة "أجمل قرية ومدينة"، مؤكدًا أنها أداة فعالة لتعزيز التنافسية الإيجابية والبناءة بين الوحدات المحلية، وتحفيزها على تحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن الانضباط والعمل الميداني والتواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وتلبية احتياجاتهم من أهم أولويات المحافظة، وعنصر أساسي في تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

كما شدد على أهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بصرف مستحقات مقاولي النظافة والعمال في موعدها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن عمال النظافة في قلب المنظومة، ومؤكدًا متابعة منظومة النظافة بشكل دائم، ومنع أي تجمعات للقمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري، ورفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال المسابقة تهدف إلى ضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، معتبراً أن المشاركة المجتمعية تعكس روح المسؤولية والشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق تنمية محلية مستدامة.