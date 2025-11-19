رحلة عمل أخيرة.. 3 معلمين وسائق يعودون في "أكفانهم" إلى كفر الشيخ (صور)

تجهيز الأراضي الزراعية بالفرامة استعدادًا لموسم القمح بسوهاج (صور وفيديو)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

صرحت نيابة مركز مطوبس في كفر الشيخ، بدفن جثامين 4 ضحايا (3 معلمين وسائق)، لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين مركبة "توك توك" وسيارة نقل "تريلا" على الطريق الدولي بقرية "أبو دنيا"، أثناء توجههم لعملهم بمدرسة "الدمياطي للتعليم الأساسي".

شيّع أهالي مدينة فوه وقرى مركز مطوبس ودسوق جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن الشديد، بينما نُقل جثمان إحدى الضحايا لدفنها بمسقط رأسها في الإسماعيلية.

قائمة الضحايا والمصابين

كشفت سجلات مستشفى فوه المركزي والتأمين الصحي عن هويات الضحايا الذين كانوا يستقلون "التوك توك" في طريقهم من فوه إلى المدرسة بقرية "كوم دميس":

الوفيات:

- أسماء محمد يوسف إمام (32 عامًا) - معلمة (قرية الكرادوة/ دسوق).

- ضحى محمد شبل الديب (38 عامًا) - معلمة (تم نقلها للإسماعيلية).

- محمد أحمد الخلال (34 عامًا) - معلم (مدينة فوه).

- ربيع صلاح ربيع (40 عامًا) - سائق "التوك توك" (قرية أبو دنيا/ مطوبس).

بينما أصيبت في الحادث نفسه أميرة محمود الصاوي (35 عامًا) - معلمة (تتلقى العلاج بالمستشفى).

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع التصادم، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أصدرت تصاريح الدفن.

