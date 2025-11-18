الأقصر- محمد محروس:

نظمت مديرية أمن الأقصر احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، شارك خلالها عدد من قيادات وضباط المديرية في زيارة إنسانية لأبطال السرطان من الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة.

وخلال الزيارة، قدم وفد المديرية الهدايا التذكارية للأطفال، وشاركهم لحظات من البهجة والدعم المعنوي، في أجواء مليئة بالمحبة والتقدير لرحلة علاجهم وشجاعتهم في مواجهة المرض. وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة الأطفال المرضى.

وأعربت إدارة مستشفى شفاء الأورمان عن تقديرها لهذه اللفتة الإنسانية، لما لها من أثر كبير على الحالة النفسية للأطفال المرضى، إذ تمنحهم دعمًا معنويًا يعينهم على استكمال رحلة العلاج.

أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة قيادات وزارة الداخلية لأطفال المستشفى في اليوم العالمي للطفل تعكس حرص الدولة على دعم المرضى في أصعب مراحل حياتهم، مشددًا على أن الزيارة تحمل رسالة إنسانية عميقة تتجاوز الطابع البروتوكولي.وقال: "نقدر بشدة الدور المجتمعي الذي تقوم به مديرية أمن الأقصر، وهذه الزيارات تُشعر أطفالنا بالأمان والدعم، وتُعزز من قدرتهم على مواجهة المرض بشجاعة وثقة".

من جانبه، قال أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات شفاء الأورمان، إن الاحتفال بالأطفال في هذا اليوم يحمل رمزية خاصة، إذ يجمع بين الدعم الإنساني والنفسي الذي يحتاجه المرضى بشكل كبير.

وأضاف: "وجود قيادات مديرية الأمن بين أطفالنا اليوم أدخل سعادة حقيقية على نفوسهم، وأرسل رسالة بأن المجتمع كله يقف إلى جانبهم. نشكر وزارة الداخلية على هذه الزيارة التي نفتخر بها، وعلى دورهم الدائم في خدمة المجتمع".

يذكر أن مستشفى شفاء الأورمان تُعد أول وأكبر صرح طبي مجاني ومتخصص في علاج الأورام بالصعيد، وتقدم خدماتها العلاجية لجميع المرضى دون تمييز، معتمدة على أحدث البروتوكولات الطبية والدعم المجتمعي المستمر.