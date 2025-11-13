كفر الشيخ - إسلام عمار:

"أبويا مش عارف يمشي ونفسه يشوفك"، بهذه الكلمات البسيطة استوقف مواطن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية بقرية الشباسية في دسوق، ليقطع المحافظ جولته ويتوجه فورًا إلى منزل الرجل لتلبية أمنيته.

في منزل المواطن، التقى المحافظ بالرجل المسن الذي يعاني من بتر في إحدى ساقيه ويجد صعوبة في الحركة. واطمأن عبد المعطي على حالته الصحية، مؤكدًا له حرصه الدائم على متابعة أحوال المواطنين والوقوف بجانب الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم ورعاية، وهو ما قوبل بسعادة غامرة من الرجل وأسرته.

وأكد محافظ كفر الشيخ في تعليقه على الموقف أن خدمة المواطن واجب ومسؤولية، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لبناء الإنسان ورعاية الأهالي في كافة أنحاء المحافظة.