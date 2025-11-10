الأعداد تتزايد.. 25 صورة لاستئناف عملية التصويت في الإسكندرية - صور

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من أول أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب، توافد أعداد كبيرة من المواطنين، وخاصة السيدات، على اللجان بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهدت لجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية بمدينة أسوان توافد عدد كبير من السيدات قبل فتح باب اللجنة، وزادت الأعداد حتى وصل الطابور إلى طول ملحوظ خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع.

وتبرع مجموعة من الشباب المتطوعين ورجال الأمن بمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل دخولهم اللجان وممارسة عملية التصويت بسهولة ويسر.

ووجه محافظ أسوان الدعوة لأهالي المحافظة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري بالإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم لمدة خمس سنوات مقبلة في مجلس النواب.

يُذكر أن محافظة أسوان تضم 59 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية يتنافسون على 5 مقاعد بالنظام الفردي، حيث:

الدائرة الأولى (مركز ومدينة أسوان ومركز ومدينة دراو) يتنافس فيها 17 مرشحًا على مقعدين.

الدائرة الثانية (مقرها مركز شرطة كوم أمبو) يتنافس فيها 5 مرشحين على مقعد واحد.

الدائرة الثالثة (مقرها مركز شرطة نصر النوبة) يتنافس فيها 17 مرشحًا على مقعد واحد.

الدائرة الرابعة (مقرها مركز شرطة إدفو) يتنافس فيها 20 مرشحًا على مقعد واحد.

كما خصصت أسوان 4 مرشحين ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.



