"اعرف لجنتك".. مبادرة الأحزاب لدعم الناخبين في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أطلق عدد من الأحزاب السياسية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، مبادرة ميدانية تحت شعار "اعرف لجنتك" بالتزامن مع بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في الوصول إلى لجانهم الانتخابية.

وانتشر متطوعو الأحزاب في الشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية بعدد من مناطق المحافظة، لتقديم الدعم للناخبين عبر توجيههم إلى لجانهم الصحيحة، وتسهيل عملية الدخول والتنقل داخل محيط للجان.

وتجري الانتخابات في الإسكندرية في 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت، وسط تنسيق ميداني بين الجهات التنفيذية والأمنية لضمان انسياب العملية الانتخابية.

وفتحت لجان المحافظة أبوابها منذ الصباح لاستقبال الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة، فيما ظهرت حالة من التفاعل الميداني مع المبادرات التطوعية التي تهدف إلى تخفيف الزحام ومساعدة المواطنين في الوصول إلى مقار التصويت دون معوقات.