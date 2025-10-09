محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن التطورات الإيجابية في غزة تمثل انتصارًا كبيرًا للرؤية المصرية الثابتة تجاه عملية السلام، مشددًا على أن مصر آمنت بهذا المسار منذ نحو 50 عامًا وأن جهودها الدبلوماسية كانت حاسمة في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال المحافظ خلال حواره من أمام بوابة معبر رفح عبر قناة إكسترا نيوز، إن مصر عملت بإصرار لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، مضيفًا أن الاتفاق الحالي يعكس نجاح سياسة القاهرة في حماية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذا الإنجاز ليس مفاجئًا، بل نتيجة لالتزام مصر بالدبلوماسية السلمية، قائلًا: "مصر كانت دائمًا رائدة في بناء السلام، وهذا الاتفاق يؤكد صحة رؤيتنا التاريخية".

وأشار المحافظ إلى أن الجهود المصرية ستواصل دعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة ستكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاتفاقات المستقبلية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية جاهزة بخطط مسبقة ضمن غرفة الأزمة المنعقدة على مدار اليوم للإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع واستقبال الجرحى والمصابين لاستكمال علاجهم بمستشفيات شمال سيناء.

ولفت إلى أن الدولة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، شكلت خلية إدارة الأزمة من كل الجهات الحكومية، واستطاعت التعامل مع الأزمة باحترافية كبيرة، مضيفًا: "جاهزون لسيناريو وقف إطلاق النار من خلال معدات إعادة الإعمار بالإضافة إلى استقبال القوات الدولية حال الاتفاق على ذلك".