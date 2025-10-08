إعلان

محافظ المنوفية: خفض درجات القبول بالثانوي الخاص وعدد من مدارس التعليم الفني

كتب : مصراوي

03:12 م 08/10/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، على النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الخاص من 195 إلى 190 درجة للعام الدراسي 2025 / 2026، لاستكمال الكثافات الطلابية المقررة وفقًا للوائح الداخلية للمدارس.

كما وافق المحافظ على خفض درجات القبول بعدد من المدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والخدمات لطلاب الصف الأول الثانوي الفني، بناءً على مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن استكمال الكثافات الطلابية في بعض المدارس بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة بالمحافظة.

