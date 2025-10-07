إعلان

إصابة عاملين بحروق في انفجار تنك غاز داخل مصنع الزيت بالبحيرة

كتب : مصراوي

11:37 م 07/10/2025

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب عاملان بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل مصنع للزيت بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون، نتيجة انفجار تنك غاز داخل المصنع.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع الزيت بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون، بسبب انفجار تنك غاز، ما أسفر عن إصابة عاملين بحروق متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص إصابة كل من: رفيع عبدالمنصف علي حفني، 25 عامًا، مقيم بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، مصاب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والذراعين والساقين، وعباس هارون محمد عبدالمولى، 36 عامًا، سوداني الجنسية، مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

نُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

