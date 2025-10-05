أسيوط ـ محمود عجمي:



أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مناسيب نهر النيل داخل نطاق المحافظة مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية، ولا تمثل أي تهديد على السكان أو الأراضي الزراعية، مشددًا على عدم رصد أي حالات غمر لمساكن أو مناطق طرح النهر حتى الآن.

وفي تصريح خاص لـ مصراوي، أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، مشيرًا إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على الجزر الواقعة ضمن طرح النيل بمختلف مراكز المحافظة، مع تكليفها بإبلاغ غرفة العمليات المركزية بأي مستجدات يتم رصدها، مؤكدًا عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين حتى اللحظة.

وطمأن المحافظ أهالي أسيوط بشأن ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول غمر بعض الجزر بالمياه، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، والصور المنشورة لا تعكس الواقع، وتهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضح أن الأراضي التي قد تتعرض للغمر سنويًا هي مناطق منخفضة بطبيعتها، تقع قبلي قناطر أسيوط، وتندرج ضمن القطاع المائي للنهر، ولا تحتوي على مبانٍ أو زراعات أساسية، مشيرًا إلى أن الغمر في هذه المناطق يُعد أمرًا طبيعيًا يتكرر سنويًا خلال فترة زيادة التصرفات المائية من مايو وحتى أكتوبر، ويتراوح من 10 إلى 40 سنتيمترًا فقط.

وحدد المحافظ المناطق المعرضة للغمر بأنها تشمل جزيرة ساحل سليم بمركز ساحل سليم، ومجريس والبوبا بمركز صدفا، والعقال بمركز البداري، بالإضافة إلى عزبة الفيومي وعزبة سليمان بمركز القوصية، مؤكدًا أن هذه المناطق معروفة مسبقًا وتم إخطار الأهالي القاطنين بجوارها قبل بدء موسم الغمر.

وأضاف أنه تم تكليف فرق الرصد بالنزول ميدانيًا لتوثيق الوضع الحالي من خلال بث مباشر من المناطق المذكورة، بهدف إظهار الحقيقة للرأي العام، إلى جانب استمرار التنسيق اليومي مع قناطر أسيوط، وأجهزة حماية النيل، والوحدات المحلية، والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الموارد المائية، وبتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة الموقف المائي على مدار الساعة.



لينك البث المباشر:

https://www.facebook.com/share/p/1BQgywEEY9/