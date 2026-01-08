إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تعرض كافة سواحل البحر المتوسط لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 2 صباح الجمعة 9 يناير 2026، وحتى الساعة 10 صباح السبت 10 يناير 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا الاضطراب يأتي نتيجة نشاط قوي للرياح، إذ تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 3.5 و5.5 أمتار، الأمر الذي يشكل خطرًا على حركة الملاحة والصيد والأنشطة البحرية المختلفة.

وأهابت الأرصاد الجوية، بجميع الجهات المعنية، وخاصة الصيادين ومرتادي البحر، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مؤكدةً استمرارها في متابعة الحالة الجوية وإصدار التحديثات اللازمة في حال حدوث أي تطورات.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل