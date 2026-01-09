إعلان

محافظ الوادى الجديد ينعى رئيس مركز الداخلة

كتب : محمد الباريسي

12:24 ص 09/01/2026

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:
نعى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منذ قليل علي الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد الدكتور ياسر محمود رييس مركز ومدينة الداخلة الذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارته التى كانت تقله على أحد الطرق السريعة وذلك بمنطقة الكيلو 80 بطريق الداخلة - الخارجة.

وقال محافظ الوادي الجديد في بيان له ننعي بكل حزن وفاة الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بالرحمة والمغفرة.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادى الجديد، تلقي بلاغا من ادارة النجدة يفيد انقلاب سيارة دوبل كابية خاصة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بطريق الداخلة - الخارجة ونتج عن الحادث مصرع ياسر محمود سيد 51 عاما، رئيس مركز الداخلة وأصيب عادل حسن عبد الرحمن 46 عاما، سائق السيارة مقيم بموط.
وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لاستخراج جثة رئيس مركز الداخلة من أسفل السيارة، والاسعاف الى موقع الحادث وجرى نقل السائق المصاب الى مستشفي الداخلة العام وجرى تحرير محضر بالواقعة.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رئيس مركز الداخلة وفاة رئيس مركز الداخلة مصرع الدكتور ياسر محمود انقلاب سيارة رئيس مركز الداخلة

